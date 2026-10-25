In ka badan 2,000 qof ayaa ka qaxay iska horimaadyo ka dhacay Itoobiya, iyadoo tirada dhimashadu korodhay

In ka badan 2,000 qof ayaa Itoobiya uga qaxay dalka deriska ah ee Kenya, kaddib markii iska horimaadyo u dhexeeyay beelo oo ka dhacay meel u dhow xadka ay ku dhinteen ugu yaraan sagaal qof, sida ay saraakiishu sheegeen Jimcihii, iyadoo rabshaduhu ay ka sii socdeen dhinaca Itoobiya.
Stanley Kamande, guddoomiyaha gobolka Marsabit ee Kenya, ayaa sheegay in kumannaan Itoobiyaan ah ay u tallaabeen magaalada xadka ku taalla ee Moyale, kaddib markii dagaal hubaysan uu qarxay Arbacadii.
Wararka laga helayo Itoobiya ayaa sheegaya in dhimashadu gaartay sagaal qof, halka tobannaan kalena ay dhaawacmeen. Tirooyinkan si madax-bannaan looma xaqiijin karin.
Iska horimaadyadu waxay ku lug leeyihiin bulshooyinka Oromada iyo Soomaalida ee Itoobiya, waxaana ka dambeeyay xiisado ka dhashay in calanka Dowlad Deegaanka Soomaalida lagu dhex isticmaalo dhul ay maamusho dowlad-goboleedka Oromia ee Itoobiya.
Oromia iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida labaduba waa gobollo federaal ah oo ka tirsan Itoobiya. Waxay ka duwan yihiin Soomaaliya, oo ah dalka deriska la ah Itoobiya, isla markaana xuduud la leh Itoobiya iyo Kenya.
Haweeney ku sugan Moyale ayaa sidoo kale la sheegay in ay haleeshay xabbad laga soo riday dhinaca kale ee xadka. Waxay heshay daryeel caafimaad.
Kenya oo abaabulaysa gargaar bani’aadantinimo
Laanqayrta Cas ee Kenya ayaa Khamiistii sheegtay in ay bilowday gaarsiinta gargaar degdeg ah qoysaska barakacay, iyadoo marxaladda hore diiradda lagu saarayo 1,000 qoys.
Hay’addu waxay sheegtay in ay la shaqaynayso mas’uuliyiinta dowladda si loo diyaariyo hoy ku-meel-gaar ah, cunto, biyo nadiif ah iyo agab kale oo daruuri ah.
Moyale waa goob muhiim ah oo laga gudbo xadka u dhexeeya Kenya iyo Itoobiya. Magaaladu waxay 780 kiiloomitir (485 mayl) waqooyi ka xigtaa Nairobi, caasimadda Kenya, halka ay 775 kiiloomitir (482 mayl) koonfur ka xigto Addis Ababa, caasimadda Itoobiya.
Dagaalladu waxay kordhiyeen walaaca laga qabo in dad intaas ka badan ay barakacaan iyo in ganacsiga isaga kala goosha xadka uu carqalad ku yimaado.