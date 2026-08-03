Mareykanku Soomaaliya wuxuu taageero ballaaran uga wareegayaa iskaashi ku saleysan goobo muhiim ah

By Iman JamaMonday August 3, 2026
Dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyo amni oo isdaba joog ah ayaa muujinaya in Washington ay dib u habayn ku samaynayso siyaasaddeeda Soomaaliya, iyadoo mudnaanta siinaysa goobaha ay u aragto inay muhiim u yihiin amniga iyo danaha istaraatiijiga ah ee Mareykanka.
Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, kulamo iyo booqashooyin ayaa ka dhacay Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso. Tallaabadii ugu dambeysayna waxay noqotay heshiis iskaashi oo Mareykanku maanta la galay Puntland State, kaas oo lagu xoojinayo xiriirka dhinaca amniga ee labada dhinac.
Isbeddelkan ayaa ku soo beegmaya xilli Mareykanku dib u eegis ku samaynayo taageerada uu siiyo Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM), gaar ahaan maalgelinta iyo saadka ay u baahan yihiin ciidamada Afrikaanka ah ee ka hawlgala koonfurta Soomaaliya.
Tallaabooyinkan ayaa muujinaya farqi u dhexeeya siyaasaddii hore ee Mareykanka, oo inta badan ku dhisnayd taageerada hay’adaha qaranka iyo hawlgallada caalamiga ah ee xasilinta Soomaaliya, iyo jihada cusub ee u muuqata inay xoogga saarayso iskaashi toos ah oo lala yeesho dhinacyada Washington u aragto inay door gaar ah ka qaadan karaan amniga iyo danaha istaraatiijiga ah.
𝐏𝐮𝐧𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫𝐚𝐚𝐭𝐢𝐣𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐚𝐚𝐬𝐨
Heshiiska cusub ee Puntland State iyo Mareykanka wuxuu tilmaamayaa in Washington ay sii kordhinayso muhiimadda ay siinayso goobaha ku dhow marin-biyoodka istaraatiijiga ah ee gobolka.
Madaxweynaha Puntland State Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta Boosaaso ku qaabilay Taliyaha Hawlgallada Gaarka ah ee AFRICOM, Jen. Claude Tudor, iyadoo markii uu heshiiska saxiixay la sheegay in la ballaarin doono iskaashiga amni iyo awoodda saldhigga Mareykanka ku leeyahay magaalada Boosaaso.
Boosaaso waxay leedahay muhiimad gaar ah, maadaama ay ku dhowdahay Gacanka Cadmeed iyo marin-biyoodka Bab al-Mandab, isla markaana ay isku xirto Bariga Afrika iyo Bariga Dhexe. Gobolka waxaa sidoo kale ka jira khataro la xiriira kooxaha hubeysan iyo tahriibka hubka.
Tallaabadan waxay waafaqsan tahay istaraatiijiyado uu Mareykanku hore uga hirgeliyay meelo kale oo caalamka ah, halkaas oo uu mudnaan siiyay goobaha muhiimka u ah ilaalinta danaha amni iyo marinada ganacsiga caalamiga ah.
𝐈𝐬𝐛𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐝𝐡𝐢𝐠 𝐬𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐚𝐝𝐝𝐢𝐢 𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐲𝐨 𝐣𝐢𝐡𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐮𝐬𝐮𝐛
Sanadihii la soo dhaafay, siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya waxay si weyn ugu tiirsanayd taageerada Dawladda Federaalka, tababarka iyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya, garab istaagga hawlgallada Midowga Afrika iyo dagaalka ka dhanka ah AS. Muddo dheer, Washington waxay hawlgallada caalamiga ah ee Soomaaliya u aragaysay tiir muhiim u ah xasilinta dalka, iyadoo ciidamada Afrikaanka ah siinaysay dhaqaale iyo taageero militari.
Hase yeeshee, go’aamadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in Washington ay sii xoojinayso siyaasad ku saleysan ilaalinta danaha amni ee tooska ah, garab istaagga saaxiibbada maxalliga ah ee awoodda leh iyo joogitaan ciidan oo dabacsan, kaas oo ku xiran baahida istaraatiijiga ah.
Qaabkan waxaa hore loogu arkay siyaasadda Mareykanka ee dalal kale, oo ay Jabuuti ka mid tahay, halkaas oo saldhigyada ciidamada Mareykanku door muhiim ah ka qaataan ilaalinta danaha gobolka Badda Cas iyo Bariga Afrika.
𝐃𝐨𝐨𝐫𝐤𝐚 𝐉𝐮𝐛𝐛𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐟𝐚𝐫𝐢𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐤𝐚 𝐝𝐚𝐦𝐛𝐞𝐲𝐬𝐚 𝐛𝐨𝐨𝐪𝐚𝐬𝐡𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚
Dhaqdhaqaaq la mid ah ayaa laga dareemay Jubbaland, halkaas oo wafdi Mareykan ah oo ku takhasusay amniga iyo sharci dejinta uu booqasho ku tegay toddobaadkii hore.
Jubbaland waxay leedahay miisaan gaar ah, maadaama ay xuduud la leedahay Kenya, isla markaana ay muddo dheer ahayd deegaan ay ka socdeen dagaallo ka dhan ah AS.
Isku xirka tallaabooyinka Puntland State iyo Jubbaland wuxuu muujinayaa in Mareykanku si gaar ah u eegayo dawlad-gobolleedyada ku yaalla meelaha uu u arko inay leeyihiin qiime amni iyo juqraafiyeed.
𝐗𝐢𝐫𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐌𝐮𝐪𝐝𝐢𝐬𝐡𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧
Iyadoo dhaqdhaqaaqyadan ay socdaan, Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la yeeshay Taliyaha AFRICOM, Jen. Dagvin Anderson.
Kulanka kaddib, Madaxweyne Xasan ayaa hadalladiisa ku adkeeyay muhiimadda ay Soomaaliya siinayso in ay gaarto isku filnaansho dhinaca amniga ah.
Si kastaba ha ahaatee, lama shaacin hannaan cusub oo lagu ballaarinayo taageerada Mareykanka ee Dawladda Federaalka, mana muuqan wax calaamad ah oo muujinaysa in Washington ay dib u soo celisay taageeradii dhaqaale ee hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya.
𝐌𝐚𝐱𝐚𝐲 𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐤𝐚 𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐡𝐚𝐲?
Tallaabooyinkan oo la isku geeyo waxay tilmaamayaan in Mareykanku ku jiro marxalad uu dib ugu qaabeynayo siyaasaddiisa Soomaaliya.
Haddii Washington ay hore xoogga u saari jirtay dhismaha hay’adaha qaranka iyo taageerada hawlgallada caalamiga ah, hadda waxaa muuqata inay kordhinayso iskaashi toos ah oo ay la yeelanayso meelaha ay u aragto inay muhiim u yihiin amniga gobolka iyo danaha Mareykanka. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa xilli dawladda Mareykanka ee uu hoggaamiyo Trump ay si cad u muujisay in iskaashi kasta lagu salaynayo danaheeda, iyadoo la dhaqan gelinayo waxa Trump ugu yeero “marka hore danaha Mareykanka” (America First).